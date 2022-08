Ieri Alessandro Bianco ha rinnovato il proprio contratto con la Fiorentina fino al 2026 con opzione 2027. Oggi, il suo agente, Giuseppe Galli, gli ha scritto un messaggio per congratularsi del traguardo raggiunto: “Alessandro Bianco, con questo rinnovo di contratto, la Fiorentina crede in te. Con la tua volontà e la tua dedizione sei arrivato ad un traguardo importante e questo inizio ti fa capire quanto è importante la strada da percorrere… Non mollare mai!”

Foto: Instagram Fiorentina