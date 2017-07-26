Ag. Bernardeschi: "8-9 mesi di trattativa per portarlo alla Juve. Quando Fede ha saputo dell'ufficialità.."

Le parole di Bozzo, agente di Bernardeschi: "Per fare il passaggio dalla Fiorentina alla Juventus è stato un parto. Piú di 9 mesi..

Le parole dell'agente di Bernardeschi: "Più che una operazione di mercato, è stato un parto. Per trasferire Bernardeschid alla Fiorentina alla Juventus abbiamo lavorato 8-9 mesi. Ho pensato che eravamo riusciti a trasformare in realtà un’idea da fantacalcio. Ho avuto il privilegio di lavorare a tante operazioni difficili, ma questa è stata la più dura. Strada facendo ho eliminato tutte le pretendenti,e non erano poche,perché l’unico modo per riuscire era far correre la Juve da sola. Alla fine è stata come una puntata alla roulette del casinò: ho messo tutte le fiches sulla Juventus sperando che uscisse. E'uscita. E Federico mi ha fatto venire i brividi con un abbraccio bellissimo. Devo ringraziare Cognigni e Corvino che hanno capito la volontà del ragazzo. E Marotta si è rivelato il solito fuoriclasse: venerdì ha avuto l’intuizione decisiva, ha anticipato la telefonata alla Fiorentina bruciando tutti sul tempo: lui resta un lavoratore umile. E’ la differenza tra un vincente e un perdente"

A riportarlo è Tuttoaport