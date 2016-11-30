Ag. Badelj: "Roma? Fatta promessa al Milan, ma la Fiorentina..."
Dejan Joksimovic, agente del centrocampista della Fiorentina Milan Badelj , ha rilasciato alcune dichiarazioni a Pagine Romaniste relativamente ad un possibile interesse da parte del ds della Roma Mas...
A cura di Redazione Labaroviola
30 novembre 2016 22:25
Dejan Joksimovic, agente del centrocampista della Fiorentina Milan Badelj , ha rilasciato alcune dichiarazioni a Pagine Romaniste relativamente ad un possibile interesse da parte del ds della Roma Massara: "Badelj alla Roma? Sinceramente non lo so. Si parla di molte squadre interessate a lui, ma ho promesso al Milan che non parliamo con alcun club prima di gennaio. Non sappiamo se la Fiorentina lo voglia vendere a gennaio oppure no."