Ag. Badelj: "Non resta. L'Inter non mi risulta, non ho parlato col Milan"
L'agente di Milan Badelj, Dejan Joksimovic, parla oggi nuovamente del suo assistito al portale Calcioweb.eu, intervenendo in maniera netta: "Non credo che il rinnovo con la Fiorentina sia una possibil...
A cura di Redazione Labaroviola
15 novembre 2016 13:16
L'agente di Milan Badelj, Dejan Joksimovic, parla oggi nuovamente del suo assistito al portale Calcioweb.eu, intervenendo in maniera netta: "Non credo che il rinnovo con la Fiorentina sia una possibilità. Inter? No, non mi risulta un interesse dell’Inter. Finora non ho parlato con nessuno, né con dirigenti del Milan né con quelli dell’Inter".