Ag. Badelj: "Difficile che possa rimanere. Milan? Non solo..."

L'agente del centrocampista croato Milan Badelj, è intervenuto ai microfoni di pianetamilan.it per fornire ulteriori indicazioni sul futuro del suo assistito, soprattutto in ottica Milan. "Ad oggi non...

L'agente del centrocampista croato Milan Badelj, è intervenuto ai microfoni di pianetamilan.it per fornire ulteriori indicazioni sul futuro del suo assistito, soprattutto in ottica Milan. "Ad oggi non abbiamo ricevuto nessuna chiamata dal nuovo management del Milan. Magari la nuova dirigenza non è interessata. I rossoneri sono stati una grande possibilità in passato, ma ora abbiamo le porte aperte ad altre opportunità. Futuro? Dovrebbe lasciare la Fiorentina, penso che i Viola cambieranno gran parte della squadra. Prima però proveremo a capire se il club vorrà venderlo e a quali cifre. A quel punto potremo iniziare a fare le nostre valutazioni". Queste le dichiarazioni rilasciate da Dejan Ioksimovic.