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Ag.Babacar: "I numeri di Baba sono impressionanti. Insieme a Kalinic.."

Ai microfoni di Sportitialia ha parlato l'agente di Babacar, parlando sei suoi ottimi numeri e di una sua curiosità legata a Kalinic..

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
27 gennaio 2017 00:46
Ag.Babacar: "I numeri di Baba sono impressionanti. Insieme a Kalinic.." - Stadio Artemio Franchi, 16.10.2016, Fiorentina-Atalanta, Foto Firoenzo Sernacchioli, copyright Labaroviola.com
Stadio Artemio Franchi, 16.10.2016, Fiorentina-Atalanta, Foto Firoenzo Sernacchioli, copyright Labaroviola.com
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Ai microfoni di Sportitialia ha parlato Patrik Bastianelli, agente del senegalese numero 30 della Fiorentina Khouma El Babacar. Nel suo intervento parla dei numeri ottimi dell'attaccante viola e della sua curiosità di vedere il proprio assistito in coppia con Kalinic Queste le sue parole: "Sono felice del rendimento di Babacar fino ad oggi, il ragazzo in 14 presenze ha segnato 8 gol. Insomma, sono numeri importanti per un ragazzo di 23 anni. Lui ovviamente vorrebbe giocare con continuità, davanti ha un giocatore come Kalinic e non è semplice. Secondo me potrebbero giocare insieme, formerebbero una grande coppia insieme. Ighalo? Sono state fatte tante chiacchiere, ma non c'è niente di concreto. Il mercato in Cina comunque chiude a fine febbraio, c'è tempo".

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