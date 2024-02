Affonda la Fiorentina al 93′, prima la ribalta e poi nel recupero la perde. Ancora un ko nel 2024

Al 4’ Bonaventura costruisce e imbuca per Nzola che mette dentro ma palla lunga per tutti, Falcone interviene senza problemi. Al 5’ recupero palla e duetto Sottil-Biraghi, il terzino va al cross dentro troppo affrettato, nessun pericolo per il Lecce. All’11’ Lecce vicino all’1-0, Banda per Gallo che va al cross dentro, Kaba incorna il pallone anticipando Ranieri che si stampa sulla traversa, Terracciano chiude su Almqvist. Al 14’ Giua fischia calcio di rigore per il Lecce, Martinez Quarta entra in scivolata su Almqvist. Fallo fuori area, punizione e non calcio di rigore, ammonito l’argentino. Al 17’ finta di Banda, Oudin firma l’1-0 per il Lecce, male la barriera della Fiorentina. Al 27’ ripartenza Lecce, Krstovic colpisce il palo. Al 35’ cross di Biraghi dalla sinistra, colpo di testa di Faraoni che non trova la porta. Al 40’ cross morbido di Faraoni, Falcone esce e chiude. Al 41’ Bonaventura ci prova dalla distanza, tiro forte ma alto. Al 45’ Banda manda al bar Faraoni e va al tiro, deviazione e palla in angolo. Al 46’ la difesa della Fiorentina si perde Blin, Terracciano salva.

Nel secondo tempo esce Duncan per Mandragora, Milenkovic prende il posto di Quarta (ammonito), Belotti prende il posto di Bonaventura. Esordio con la maglia viola per il Gallo. Al 46’ Belotti va alla conclusione. Ammonito Almqvist per il fallo su Sottil. Al 50’ rasoiata di Mandragora che fa 1-1. Al 53’ Nzola mastica male il pallone. Al 55’ tiro di Maxime Lopez deviato, salva Falcone. Al 63’ Milenkovic pasticcia, Banda va al tiro, Terracciano salva. Al 65’ Sottil lascia il campo, al suo posto Nico. Al 67’ pasticciano Baschirotto e Falcone, gran pressing di Beltran che firma il 2-1. Quinto gol in Serie A per l’argentino. Al 71’ Lopez per Mandragora che ci riprova ancora una volta dalla distanza. Al 72’ ammonito Ranieri. Al 77’ cartellino giallo per Banda. All’82’ ammonito Gendrey. All’88’ traversa di Belotti, poi Parisi ci prova di testa. Al 90’ ammonito Nico. Al 91’ pasticcia Nzola, Piccoli fa 2-2. Al 93’ Dorgu firma il 3-2.