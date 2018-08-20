ADV torna allo stadio? Ni. La situazione pre-Chievo...
Come scrive il Qs-La Nazione, domenica al Franchi Andrea Della Valle potrebbe tornare allo stadio. ADV ha molti appuntamenti e quindi, solo nelle prossime ore, magari pochi giorni prima della partita,...
A cura di Redazione Labaroviola
20 agosto 2018 13:33
Come scrive il Qs-La Nazione, domenica al Franchi Andrea Della Valle potrebbe tornare allo stadio. ADV ha molti appuntamenti e quindi, solo nelle prossime ore, magari pochi giorni prima della partita, si potrà capire se Della Valle sarà in tribuna per il match con il Chievo oppure bisognerà aspettare ancora.