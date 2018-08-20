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ADV torna allo stadio? Ni. La situazione pre-Chievo...

Come scrive il Qs-La Nazione, domenica al Franchi Andrea Della Valle potrebbe tornare allo stadio. ADV ha molti appuntamenti e quindi, solo nelle prossime ore, magari pochi giorni prima della partita,...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
20 agosto 2018 13:33
ADV torna allo stadio? Ni. La situazione pre-Chievo... - Firenze, stadio Artemio Franchi, 29.04.2018, Fiorentina-Napoli, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Andrea Della Valle
Firenze, stadio Artemio Franchi, 29.04.2018, Fiorentina-Napoli, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Andrea Della Valle
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Come scrive il Qs-La Nazione, domenica al Franchi Andrea Della Valle potrebbe tornare allo stadio. ADV ha molti appuntamenti e quindi, solo nelle prossime ore, magari pochi giorni prima della partita, si potrà capire se Della Valle sarà in tribuna per il match con il Chievo oppure bisognerà aspettare ancora.

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