ADV torna allo stadio? Ni. La situazione pre-Chievo...

Come scrive il Qs-La Nazione, domenica al Franchi Andrea Della Valle potrebbe tornare allo stadio. ADV ha molti appuntamenti e quindi, solo nelle prossime ore, magari pochi giorni prima della partita,...

Come scrive il Qs-La Nazione, domenica al Franchi Andrea Della Valle potrebbe tornare allo stadio. ADV ha molti appuntamenti e quindi, solo nelle prossime ore, magari pochi giorni prima della partita, si potrà capire se Della Valle sarà in tribuna per il match con il Chievo oppure bisognerà aspettare ancora.