ADV proverà ad essere a Reggio Emilia. Intanto partono Cognigni, Corvino e Antognoni

Andrea Della Valle cercherà di esserci oggi pomeriggio al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Impegni di lavoro all’estero per il patron della Fiorentina, che sta facendo di tutto per stare vicino alla sq...

Andrea Della Valle cercherà di esserci oggi pomeriggio al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Impegni di lavoro all’estero per il patron della Fiorentina, che sta facendo di tutto per stare vicino alla squadra in un momento decisivo della stagione. Intanto, per Reggio Emilia sono partiti in gruppo il presidente esecutivo Cognigni assieme ad Antognoni e Corvino. Così scrive Il Corriere dello Sport – Stadio.