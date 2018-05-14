ADV:" Messo il primo mattone per un nuovo ciclo". Ma quali saranno gli altri?

"Abbiamo messo un primo mattone per un nuovo ciclo, che ci darà tante soddisfazioni nei prossimi anni. " Queste le parole di Andrea Della Valle al termine di Fiorentina-Cagliari. Il patron ha sicurame...

"Abbiamo messo un primo mattone per un nuovo ciclo, che ci darà tante soddisfazioni nei prossimi anni. " Queste le parole di Andrea Della Valle al termine di Fiorentina-Cagliari. Il patron ha sicuramente ragione. Molte sono le cose positive di questa stagione, a partire da una difesa davvero solida e consolidata.

Resta da capire una cosa: dove vorrà intervenire la società viola? I ruoli principali sono essenzialmente due. Il primo è il centrocampo. L'addio all'Europa complica ulteriormente una già difficile permanenza di Badelj. La Fiorentina si sta già guardando attorno e cerca due centrocampisti di ottimo spessore per formare con Dabo,Badelj e Benassi un centrocampo ben assortito.

Il ruolo dove si faranno i maggiori investimenti è tuttavia l'attacco. Come già detto nelle scorse settimana la Fiorentina sta cercando un attaccante mancino di grande qualità che possa giocare in solitario oppure in coppia con Simeone. Si cerca inoltre un vero sostituto di Bernardeschi che purtroppo ancora non è mai arrivato.

Lorenzo Bigiotti