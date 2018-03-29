ADV a Firenze per stare con la squadra. Resta anche domani, ma niente partita. Il motivo...
Stadio segnala che oggi Andrea Della Valle arriva in città per vedere l’allenamento del pomeriggio e, ovviamente, per stare vicino alla squadra come ha fatto negli ultimi tempi. La novità è che il pat...
A cura di Redazione Labaroviola
29 marzo 2018 10:18
Stadio segnala che oggi Andrea Della Valle arriva in città per vedere l’allenamento del pomeriggio e, ovviamente, per stare vicino alla squadra come ha fatto negli ultimi tempi. La novità è che il patron rimarrà a Firenze anche domani, ma purtroppo non per vedere la partita contro il Crotone a causa di impegni di lavoro.