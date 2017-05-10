ADV a breve a Firenze, serve aprire un dialogo

Sono tempi duri per tutto il mondo Fiorentina e dopo striscioni, cori e contestazioni, tarda ad arrivare una risposta dai piani alti della società. Stando a quanto riportato da La Repubblica, il patron viola Andrea Della Valle dovrebbe essere in città il prossimo mese per fare chiarezza assieme al fratello Diego, sui reali e concreti obiettivi della Fiorentina. Inoltre, dopo la pesante contestazione a loro rivolta, non è da escludere l’ipotesi di un incontro con la frangia più calda del tifo gigliato. Insomma, si tratta di un confronto che non può venire a mancare, soprattutto dopo le parole della presidenza riguardo l’incertezza sulla loro permanenza…