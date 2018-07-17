ADV: "Arriverà sicuramente qualche rinforzo ad una buona ossatura. Il nostro progetto ha molto da raccontare"

Dopo aver passato molto tempo con la squadra a Moena, Andrea Della Valle ha scambiato delle battute con dei tifosi: "I ragazzi sono motivati, domani faremo due chiacchiere con più calma. L’ossatura di...

Dopo aver passato molto tempo con la squadra a Moena, Andrea Della Valle ha scambiato delle battute con dei tifosi: "I ragazzi sono motivati, domani faremo due chiacchiere con più calma. L’ossatura di questa squadra è importante, sono arrivati, intanto, tre giovani di prospettiva che piacciono a Pioli. E poi abbiamo fatto per Lafont un forte investimento. Adesso manca qualche ritocco, che arriverà sicuramente. Dobbiamo difendere quei campioni che abbiamo a disposizione, è una priorità di quest’estate. Il nostro progetto ha ancora molto da raccontare ai fiorentini. E sono molto contento di essere qui."