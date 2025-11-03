Adesso la priorità per la Fiorentina è trovare un accordo per mandare via Pioli. Poi il nuovo tecnico

Sono ore frenetiche in casa Fiorentina dopo la sconfitta casalinga subita ieri dal Lecce e il peggior avvio in Serie A della storia viola. La Fiorentina in questo momento è al Viola Park in un ritiro...

Sono ore frenetiche in casa Fiorentina dopo la sconfitta casalinga subita ieri dal Lecce e il peggior avvio in Serie A della storia viola. La Fiorentina in questo momento è al Viola Park in un ritiro punitivo fino a data da destinarsi. Ma al viola Park oltre la squadra si trovano anche l'allenatore con il suo staff tecnico e la dirigenza viola. Proprio queste due parti in questo momento sono la lavoro per risolvere il contratto che li lega. Pioli non si vuole dimettere e chiede 5 milioni di buonuscita per liberarsi del contratto. Cifra ritenuta troppo alta dalla società viola.

Società viola che sta dando priorità proprio alla risoluzione del contratto di Pioli. Fin quando non verrà trovata una soluzione che accontenti tutte le parti in causa la Fiorentina non penserà al nuovo allenatore. La priorità assoluta in questo momento è liberarsi di Pioli e del suo pesante contratto. Una volta trovato un accordo si penserà al nuovo tecnico. Ma per adesso siamo al muro contro muro tra Pioli e la dirigenza gigliata