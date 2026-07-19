Adesso è ufficiale: “Richardson è un nuovo giocatore del Le Havre. Il giocatore arriva a titolo temporaneo”
La Fiorentina comunica la cessione del centrocampista
A cura di Redazione Labaroviola
19 luglio 2026 14:15
La Società Fiorentina, sul proprio profilo e sul sito ufficiale Viola comunica la cessione di Richardson al Le Havre : “ACF Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo con diritto di opzione, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Amir Richardson all' Havre Athletic Club.”