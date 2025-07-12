Adesso è ufficiale: Pioli è il nuovo allenatore della Fiorentina. Mercoledì la conferenza stampa, Tarozzi vice

ACF Fiorentina comunica che il nuovo allenatore della Prima Squadra viola è Stefano PioliPioli che torna a Firenze dopo aver indossato la maglia viola da calciatore, tra il 1989 e il 1995, e guidato d...

ACF Fiorentina comunica che il nuovo allenatore della Prima Squadra viola è Stefano Pioli

Pioli che torna a Firenze dopo aver indossato la maglia viola da calciatore, tra il 1989 e il 1995, e guidato da allenatore i gigliati dal 2017 al 2019, ha firmato un contratto che lo legherà al Club fino al 30 giugno 2028.

A supportare il nuovo allenatore della Fiorentina sarà lo staff tecnico composto da:

- Tarozzi Andrea – Allenatore in seconda

- Pioli Gianmarco – Collaboratore tecnico

- Fioranelli Jesse Andrea – Collaboratore tecnico

- Taddei Riccardo – Collaboratore Tecnico

- Nizelik Aleksandr - Collaboratore Tecnico

- Osti Matteo – Preparatore Atletico

- Peressutti Roberto – Preparatore Atletico

- Butini Alessio - Preparatore Atletico

- Vignali Martino – Match Analyst

- Tordi Andrea - Match Analyst

-Bianchi Giorgio – Preparatore Portieri

- Dall’Omo Alessandro – Preparatore Portieri

Il Presidente Rocco Commisso ha così salutato l’arrivo del nuovo Mister: “Sono molto contento dell’arrivo di Stefano Pioli alla guida della prima squadra della Fiorentina, sin dalle prime parole che ci siamo scambiati, ho trovato nel Mister valori umani e voglia di lottare per questo Club e questa città che conosce così bene e alla quale è profondamente legato. Io, la mia famiglia e tutta la Fiorentina diamo il bentornato a Stefano augurandogli il meglio per questa nuova avventura in maglia viola.”

Mister Stefano Pioli che, insieme alla prima squadra, saluterà i nostri tifosi lunedì 14 luglio in occasione del Viola Carpet, incontrerà i giornalisti mercoledì 16 luglio, alle ore 12:00, all’interno del Wind Tre Media Center del Viola Park.