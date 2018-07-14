Adesso è ufficiale: Maurzio Sarri è il nuovo allenatore del Chelsea. Il club lo ha annunciato su Twitter
Proprio in questi minuti il Chelsea ha ufficializzato l'ingaggio di Maurizio Sarri per la guida tecnica. L'ex allenatore di Empoli e Napoli succede sulla panchina londinese ad un altro italiano: Anton...
A cura di Redazione Labaroviola
14 luglio 2018 09:58
Proprio in questi minuti il Chelsea ha ufficializzato l'ingaggio di Maurizio Sarri per la guida tecnica. L'ex allenatore di Empoli e Napoli succede sulla panchina londinese ad un altro italiano: Antonio Conte. Questo il Tweet direttamente dal profilo ufficiale: