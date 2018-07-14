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Adesso è ufficiale: Maurzio Sarri è il nuovo allenatore del Chelsea. Il club lo ha annunciato su Twitter

Proprio in questi minuti il Chelsea ha ufficializzato l'ingaggio di Maurizio Sarri per la guida tecnica. L'ex allenatore di Empoli e Napoli succede sulla panchina londinese ad un altro italiano: Anton...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
14 luglio 2018 09:58
Adesso è ufficiale: Maurzio Sarri è il nuovo allenatore del Chelsea. Il club lo ha annunciato su Twitter - Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.12.2016, Fiorentina-Napoli, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.12.2016, Fiorentina-Napoli, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Proprio in questi minuti il Chelsea ha ufficializzato l'ingaggio di Maurizio Sarri per la guida tecnica. L'ex allenatore di Empoli e Napoli succede sulla panchina londinese ad un altro italiano: Antonio Conte. Questo il Tweet direttamente dal profilo ufficiale:

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