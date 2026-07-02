Adesso è ufficiale: Beltran torna in patria, in Argentina, al River Plate

Beltran è un nuovo giocatore del River Plate

Adesso è ufficiale: Lucas Beltrán è un nuovo giocatore del River Plate. Il club argentino ha annunciato il ritorno dell’attaccante, che lascia così la Fiorentina per fare rientro nella squadra che lo aveva lanciato nel calcio dei grandi. Per Beltrán si tratta di un ritorno a casa, con il River che ritrova un attaccante molto amato dai tifosi e pronto a iniziare un nuovo capitolo della sua carriera.