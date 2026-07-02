Labaro Viola

Adesso è ufficiale: Beltran torna in patria, in Argentina, al River Plate

Beltran è un nuovo giocatore del River Plate

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
02 luglio 2026 18:39
Adesso è ufficiale: Beltran torna in patria, in Argentina, al River Plate -
Beltran
Condividi

Adesso è ufficiale: Lucas Beltrán è un nuovo giocatore del River Plate. Il club argentino ha annunciato il ritorno dell’attaccante, che lascia così la Fiorentina per fare rientro nella squadra che lo aveva lanciato nel calcio dei grandi. Per Beltrán si tratta di un ritorno a casa, con il River che ritrova un attaccante molto amato dai tifosi e pronto a iniziare un nuovo capitolo della sua carriera.

Continua a leggere su Google News oppure Aggiungici come fonte preferita su Google

Segui Labaro Viola

tiktok