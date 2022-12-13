Addio a Pasquale Mennonna, storico chirurgo fiorentino. Operò Antognoni, che lo ricorda commosso
Se ne va un volto noto ed amato della comunità fiorentina. Ci lascia all'età di 81 anni il chirurgo Pasquale Mennonna.
Lutto nella società Fiorentina. Si è spento all'età di 81 anni il dottor Pasquale Mennonna, storico chirurgo, amatissimo dalla comunità toscana. Tanti i messaggi di cordoglio all'indirizzo del medico gigliato, tra i quali spicca quello di Giancarlo Antognoni, che gli riconosce il merito di avergli permesso di disputare il vittorioso mondiale del 1982:
''Mi dispiace tanto, mi sono appena sentito con la sua famiglia che mi ha avvisato della morte di Pasquale. Il mio ricordo di lui è legato a un momento bruttissimo, ma è stato bello e importante averlo accanto durante tutti i mesi successivi all’intervento». «È sempre grazie a lui che potei partecipare ai Mondiali dell’82 – ricorda ancora Antognoni - e diventare un campione del mondo con l’Italia di Bearzot. Perciò sarò sempre riconoscente a Mennonna, una persona che mi ha sempre voluto molto bene''.
BUCCHIONI DICE LA SUA SU AMRABAT
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