Adani duro: "La delusione del 2025? La Fiorentina è la peggior squadra dell'anno solare"

Ieri durante la trasmissione Viva el Futbol Adani, Ventola e Cassano hanno dato i loro premi per l'anno solare 2025, tra questi c'era il premio delusione del 2025. Premio che l'ex calciatore viola Lel...

Ieri durante la trasmissione Viva el Futbol Adani, Ventola e Cassano hanno dato i loro premi per l'anno solare 2025, tra questi c'era il premio delusione del 2025. Premio che l'ex calciatore viola Lele Adani ha deciso di assegnare proprio alla Fiorentina, queste le sue parole.

"Per me la più grande delusione è la Fiorentina, continuo a dirlo. Sai perchè? A maggior ragione che finisci un percorso con Palladino e vai a picco così. Solo Cassano l'aveva pronosticato. Una cosa molto deludente, ragazzi hanno perso anche a Parma, per me è la peggior squadra. D'impatto dico Fiorentina"