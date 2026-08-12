Ad oggi non cambia la posizione della Fiorentina su Kean: via solo per un’offerta irrinunciabile

Il club gigliato non cambia idea su Moise Kean

Nelle scorse ore sono emerse voci relative a una possibile offerta del Como per Moise Kean. Il club lariano apprezza molto l’attaccante, che per il momento resta però legato alla Fiorentina, sia per volontà della società sia per quella di Fabio Grosso. Il club viola, d’altronde, ha intenzione di trattenere il classe 2000 e di affidargli le chiavi dell’attacco in vista della prossima stagione.



Nonostante l’interesse e l’apprezzamento da parte della società lariana, al momento non è stata avviata alcuna trattativa per l’attaccante. Il Como non ha contattato l’entourage del giocatore, né ha mai presentato una proposta in grado di far vacillare la posizione della Fiorentina. I Viola, infatti, non hanno cambiato idea e, salvo il possibile arrivo di un’offerta irrinunciabile, non hanno intenzione di sedersi al tavolo delle trattative.



I segnali arrivati nelle ultime ore sono stati piuttosto chiari. La Fiorentina ha manifestato concretamente la propria fiducia nei confronti di Kean, affidandogli anche la maglia numero 9. Un attestato di stima importante e un segnale da non sottovalutare, che conferma la volontà del club di puntare su di lui e la convinzione di affidargli un ruolo centrale nel reparto offensivo.



A questo punto, qualora il Como decidesse di fare un passo concreto per Kean, dovrebbe presentare un’offerta particolarmente importante per provare a convincere Paratici a cambiare posizione. Per il momento, dunque, il futuro di Moise resta legato a Firenze e alla Fiorentina.