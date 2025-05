Ad oggi la Fiorentina è la favorita per la Conference 25/26, il Nottingham l’avversario più temibile

La Fiorentina ieri si è qualificata per l’edizione 2025/2026 della Conference League e dunque per il 4° anno consecutivo proverà a vincere la terza competizione europea. Andiamo dunque a scoprire cosa ci riserverà l’edizione 2025/2026 della Conference League, il formato sarà lo stesso di quest’anno con il preliminare iniziale, le 6 partite della fase a girone unico, con le prime 8 che vanno dirette agli ottavi e chi arriva dalla 9° posizione alla 24° dovrà fare il play-off.

Il percorso della Fiorentina inizierà il 4 Agosto quando al sorteggio di Nyon si presenterà da testa di serie e scoprirà l’avversaria del preliminare, che verrà giocato il 21 Agosto la gara di andata e il 28 Agosto quella di ritorno. Dopo di che in caso di qualificazione la fase a campionato inizierà il 2 Ottobre e terminerà il 18 Dicembre. Mentre gli ottavi inizieranno il 12 Marzo, lasciando dunque la Fiorentina per tanto tempo senza partite europee in caso non dovesse passare da i play-off che inizieranno comunque il 19 Febbraio. La finale sarà il 27 Maggio alla Rb Arena di Lipsia, stadio con la capienza di 47.000 posti.

Veniamo dunque alla avversarie con la Fiorentina che ad oggi dovrebbe partire con i favori del pronostico per la prossima edizione, dato che le avversarie non sono di grande livello. A testimoniarlo c’è anche il ranking UEFA, la Fiorentina infatti si presenta con 62.000 punti, la seconda è l’AZ Alkmaar con 54.500 punti, altre squadre come il Nottingham Forest sono molto distanti avendo appena 22.924 punti, questo vuol dire che le squadre che saranno in Conference hanno giocato poche volte in Europa negli ultimi anni. Andiamo dunque a vedere le avversarie più temibili, oltre alle già citate AZ Alkmaar e Nottingham Forest ci saranno, Rayo Vallecano, Mainz, Strasbourg, Basaksehir, Santa Clara ed Anversa.

La Fiorentina dunque potrebbe ritrovare il grande ex Milenkovic che ieri ha vinto il premio come giocatore dell’anno del Nottingham Forest, sarebbe interessante anche una sfida con il Santa Clara, squadra delle isole Azzorre distante 5 ore di volo e 3153 Kilometri da Firenze. La società viola dunque avrà il compito di allestire una rosa in grado di aggredire la coppa, dato che ad oggi sarà proprio il club viola a partire con i favori del pronostico, certo tantissime cose possono cambiare da qui al prossimo anno, ma è giusto partecipare per vincere.