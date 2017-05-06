ACF Women's: niente trofeo al "Franchi", la consegna sabato prossimo sul campo della Res Roma

L'incoronazione delle ragazze della Fiorentina Women's avverrà sabato prossimo nella trasferta di Roma

Grazie al 2-0 rifilato al Tavagnacco la Fiorentina Women's ha scritto la parola fine sul campionato 2016/27 e si è così assicurata il primo storico scudetto della sua storia. Tuttavia la consegna del trofeo, che coronerà definitivamente la grandissima stagione della viola, avverrà sabato prossimo sul campo della Res Roma, teatro dell'atto conclusivo di questa trionfale stagione.