ACF Women’s: cambia ancora la sede della finale di Coppa Italia, si giocherà venerdì a Noceto
Non si giocherà più a Castenaso, ma allo stadio "Il Noce" di Noceto (PR). Diretta televisiva e diretta streaming a partire dalle ore 20
A cura di Redazione Labaroviola
12 giugno 2017 20:22
Con un comunicato ufficiale comparso su violachannel.tv, ACF Fiorentina fa chiarezza sulla sede in cui si svolgerà la finale di Coppa Italia della formazione femminile.
“Cambia ancora la sede della finale di Coppa Italia tra Brescia e Fiorentina Women’s FC. Non si giocherà più a Castenaso, ma si giocherà allo stadio “Il Noce” di Noceto (PR), calcio di inizio ore 20.00 (diretta televisiva e diretta streaming su Violachannel)“.