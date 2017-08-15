ACF UFFICIALE: ARRIVA IL TERZINO SINISTRO CRISTIANO BIRAGHI. IL COMUNICATO...

ACF Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo con obbligo di riscatto, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Cristiano Biraghi dal Delfino Pescara 1936. Nato a Cernusco s...

ACF Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo con obbligo di riscatto, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Cristiano Biraghi dal Delfino Pescara 1936. Nato a Cernusco sul Naviglio l'1 Settembre del 1992, Biraghi, terzino sinistro, ha indossato le maglie di Catania, Chievo, Granada e Pescara. Il calciatore vanta inoltre 22 presenze e un gol in Nazionale Under 21. Il calciatore sarà domani a Firenze per effettuare le visite mediche.