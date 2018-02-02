ACF sui social: "Questo è il nostro gruppo, insieme siamo più forti. Forza Viola!"

ACF Fiorentina, attraverso i suoi ufficiali canali social, ha postato una foto rivolta a tutti i tifosi. Lo scatto ritrae l'intero gruppo, compatto e riunito al centro del campo, corredato dal messagg...

ACF Fiorentina, attraverso i suoi ufficiali canali social, ha postato una foto rivolta a tutti i tifosi. Lo scatto ritrae l'intero gruppo, compatto e riunito al centro del campo, corredato dal messaggio: "Questo è il nostro gruppo. INSIEME siamo più FORTI. FORZA VIOLA!"