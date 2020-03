ACF Fiorentina informa tutti gli operatori della comunicazione che, a partire da oggi e per tutto il periodo di vigenza delle prescrizioni imposte dal DPCM 04.03.2020 e, comunque, sino a quando le disposizioni statali non modificheranno le stesse, sono sospesi, e pertanto non consentiranno l’accesso allo stadio, tutti gli accrediti stampa stagionali. La Fiorentina, nei prossimi giorni, comunicherà se ed in che modo, potrà essere possibile richiedere i pass per le partite a venire.

Violachannel