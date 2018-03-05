ACF sospese per lutto tutte le attività del club
Annuncio via social della FiorentinaTutte le attività sportive delle squadre del settore giovanile ACF Fiorentina Youth Sector e della Fiorentina Women’s FC sono sospese in segno di lutto per la scomp...
A cura di Redazione Labaroviola
05 marzo 2018 10:34
Annuncio via social della Fiorentina
Tutte le attività sportive delle squadre del settore giovanile ACF Fiorentina Youth Sector e della Fiorentina Women’s FC sono sospese in segno di lutto per la scomparsa di Davide Astori.