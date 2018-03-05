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ACF sospese per lutto tutte le attività del club

Annuncio via social della FiorentinaTutte le attività sportive delle squadre del settore giovanile ACF Fiorentina Youth Sector e della Fiorentina Women’s FC sono sospese in segno di lutto per la scomp...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
05 marzo 2018 10:34
ACF sospese per lutto tutte le attività del club -
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Annuncio via social della Fiorentina

Tutte le attività sportive delle squadre del settore giovanile ACF Fiorentina Youth Sector e della Fiorentina Women’s FC sono sospese in segno di lutto per la scomparsa di Davide Astori.

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