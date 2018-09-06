Acf, Snep diviene un premium partner. Questo il comunicato della Fiorentina

La partnership tra Snep S.p.A. e ACF Fiorentina si rinnova anche per la stagione 18/19. A un anno di distanza dall'avvio della collaborazione, l’azienda toscana scende in campo al fianco del Club per...

La partnership tra Snep S.p.A. e ACF Fiorentina si rinnova anche per la stagione 18/19. A un anno di distanza dall'avvio della collaborazione, l’azienda toscana scende in campo al fianco del Club per la seconda stagione, aumentando il proprio investimento e diventando Premium Partner.

Snep ha scelto di puntare ancora sulla Fiorentina per consolidare il suo percorso di crescita e portare i propri prodotti a conoscenza di un pubblico sensibile e affine ai suoi valori, quello dei tifosi viola. È infatti dalla Toscana, dove l'azienda affonda le proprie radici, che Snep intende lavorare nella direzione di un'affermazione nazionale sempre più marcata, raggiungendo attraverso il calcio il vasto pubblico degli appassionati di sport.

Snep è una realtà italiana in continua crescita con un’offerta di prodotti e soluzioni per il benessere innovativi e di alta qualità. Una realtà in continua espansione che coniuga solidità, qualità e “visione”: caratteristiche che hanno valso a Snep l’ingresso in Avedisco, la prestigiosa associazione che raccoglie le migliori aziende che lavorano con il network marketing.

L'investimento in visibilità siglato con la Fiorentina grazie a Infront Italy – advisor ufficiale per le sponsorizzazioni del Club – riguarda sia l’Artemio Franchi, con l’esposizione del marchio Snep sul Led bordo campo, cartelloni fissi e backdrop delle interviste, sia il sito ufficiale della Fiorentina nonché attivazioni rivolte alla fan base e il diritto all’uso del marchio Premium Partner.

“Siamo estremamente soddisfatti del nostro rapporto con la Fiorentina, per questo abbiamo deciso di puntare ancora di più sulla nostra collaborazione. Questo impegno suggella lo spettacolare percorso di crescita compiuto da Snep e sarà affiancato da altre iniziative con cui Snep promuoverà il proprio marchio e i suoi prodotti nel corso dei prossimi mesi coinvolgendo clienti e incaricati per mezzo di eventi e attività di comunicazione, online e offline” ha spiegato Giorgio Burgalassi, Presidente di Snep.

“ACF Fiorentina porta nel mondo il nome e l’immagine di una città meravigliosa e ha a cuore il valore della toscanità. In un mondo sempre più globale, riuscire a raccogliere il sostegno e la sponsorizzazione di aziende toscane come Snep ha per noi un grande valore. Ci auguriamo che anche grazie al rapporto con la nostra squadra e con la nostra fan base Snep riesca a cogliere opportunità e benefici che ne aiutino e ne sostengano ulteriormente la crescita, cementando così il nostro legame” ha commentato Gino Salica, Vice Presidente di ACF Fiorentina.

Snep è stata fondata a Ponsacco (Pisa) quattro anni fa, con l’idea innovativa e vincente di vendere prodotti di altissima qualità per la salute, il benessere e lo sport diffondendoli con le migliori tecniche commerciali del multilevel marketing. Il successo di Snep è stato immediato, guadagnando immediatamente ampi consensi sul mercato, espandendosi in tutta Italia e perfino anche in alcuni mercati esteri. Oggi Snep è una realtà imprenditoriale strutturata, che dà lavoro a circa 13.000 incaricati, con un ricco catalogo di prodotti. Fin dalla sua nascita Snep ha basato la propria offerta anche su prodotti pensati appositamente per gli sportivi e per chi ha a cuore il proprio benessere e la propria forma fisica. Per loro Snep ha ideato, formulato e commercializzato prodotti ad hoc di altissima qualità e l’impegno che da sempre Snep profonde nello sport trova, nell’accordo stretto con la Fiorentina, la sua più alta espressione.

Snep SpA (https://www.mysnep.com/), nata nel 2014, offre prodotti e soluzioni per l’alimentazione e per il benessere personale con un network completamente made in Italy. Snep Spa è una delle poche aziende che vendono tramite network marketing ad aver investito per assicurare che tutti i suoi prodotti siano fra i migliori sul mercato e conformi alle normative UE e alle leggi Italiane, fissando standard di sicurezza, garanzia ed efficacia incredibilmente alti. I Laboratori ALIVEDA, guidati dal Dott. Maico Polzella, sono la parte scientifica della società che, in base alle sue profonde conoscenze di erbe officinali ed essenze naturali, ne estrae prodotti straordinari, studiati da uno staff medico impegnato a raggiungere e mantenere standard qualitativi superiori.

I prodotti Snep, i più noti dei quali sono riconducibili alle categorie dei sostitutivi di pasto per il controllo del peso e degli integratori alimentari, sono ideati e formulati per dare agli utenti un sostanziale aiuto nella vita quotidiana, con un’eccezionale attenzione alla qualità e preservando il livello dei prezzi, fra i più interessanti del settore grazie essenzialmente alla produzione esclusivamente Italiana, alla filiera cortissima e all’uso intensivo delle nuove tecnologie.