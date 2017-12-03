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ACF: raccolti più di 11.000 euro per la Onlus in nome di Niccolò Ciatti, grazie a tutti i tifosi

ACF Fiorentina, attraverso il sito ufficiale violachannel.tv, ha diramato un comunicato."Ancora una volta i tifosi viola hanno dato dimostrazione di grande sensibilità, partecipando alla raccolta fond...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
03 dicembre 2017 18:36
ACF: raccolti più di 11.000 euro per la Onlus in nome di Niccolò Ciatti, grazie a tutti i tifosi - Firenze, stadio Artemio Franchi, 15.01.2017, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli.
Firenze, stadio Artemio Franchi, 15.01.2017, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli.
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ACF Fiorentina, attraverso il sito ufficiale violachannel.tv, ha diramato un comunicato.

"Ancora una volta i tifosi viola hanno dato dimostrazione di grande sensibilità, partecipando alla raccolta fondi a sostegno della Onlus in nome di Niccolò Ciatti; grazie a loro sono stati raccolti oltre 11 mila euro. Un ringraziamento sincero a tutti ed in particolare all’Associazione Glorie Viola e agli amici di Niccolò".

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