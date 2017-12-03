ACF: raccolti più di 11.000 euro per la Onlus in nome di Niccolò Ciatti, grazie a tutti i tifosi

ACF Fiorentina, attraverso il sito ufficiale violachannel.tv, ha diramato un comunicato."Ancora una volta i tifosi viola hanno dato dimostrazione di grande sensibilità, partecipando alla raccolta fond...

ACF Fiorentina, attraverso il sito ufficiale violachannel.tv, ha diramato un comunicato.

"Ancora una volta i tifosi viola hanno dato dimostrazione di grande sensibilità, partecipando alla raccolta fondi a sostegno della Onlus in nome di Niccolò Ciatti; grazie a loro sono stati raccolti oltre 11 mila euro. Un ringraziamento sincero a tutti ed in particolare all’Associazione Glorie Viola e agli amici di Niccolò".