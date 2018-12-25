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ACF: promozione per i presenti di Fiorentina-Parma. Volley al Mandela a 5€

Grazie all’accordo con ACF Fiorentina, nel giorno di Santo Stefano sarà prevista una gustosa promozione per i tifosi viola che dopo aver assistito al match fra Fiorentina e Parma al ‘Franchi’ (fischio...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
25 dicembre 2018 11:58
ACF: promozione per i presenti di Fiorentina-Parma. Volley al Mandela a 5€ - Firenze, stadio Artemio Franchi, 1.12.2018, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Coerografia Curva Fiesole
Firenze, stadio Artemio Franchi, 1.12.2018, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Coerografia Curva Fiesole
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Grazie all’accordo con ACF Fiorentina, nel giorno di Santo Stefano sarà prevista una gustosa promozione per i tifosi viola che dopo aver assistito al match fra Fiorentina e Parma al ‘Franchi’ (fischio d’inizio ore 15), vorranno attraversare la strada e venire al Mandela Forum per godersi il match fra Il Bisonte Firenze e Lardini Filottrano, in programma alle 17. In pratica, presentandosi al botteghino del Mandela Forum con il biglietto di Fiorentina-Parma o con l’abbonamento alla Fiorentina (e con un documento di riconoscimento) l’ingresso per assistere al match de Il Bisonte costerà solo cinque euro invece dei canonici dodici.

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