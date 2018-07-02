ACF, presto la rimozione del muro di Astori. Sciarpe e striscioni saranno conservate..
D’accordo con la famiglia di Davide,la Fiorentina sta provvedendo a rimuovere maglie, sciarpe, lettere e tutte le altre testimonianze di grande affetto che tifosi..
A cura di Redazione Labaroviola
02 luglio 2018 10:34
D’accordo con la famiglia di Davide,la Fiorentina sta provvedendo a rimuovere maglie, sciarpe, lettere e tutte le altre testimonianze di grande affetto che tifosi, squadre ospiti e associazioni sportive hanno voluto apporre sulle cancellate del Franchi. Prima le piogge ed ora il sole stanno mettendo a dura prova la tenuta di tutto questo materiale che, una volta raccolto, sarà conservato da ACF Fiorentina al Centro Sportivo "Davide Astori", in attesa di individuare una nuova collocazione