ACF: Pjaca non convocato per la trasferta di Bologna. Lombalgia per il croato

Questo il comunicato ufficiale della Fiorentina:ACF Fiorentina comunica che il calciatore Marko Pjaca non sarà convocato per la partita di domani contro il Bologna a causa di una lombalgia acuta insor...

Questo il comunicato ufficiale della Fiorentina:

ACF Fiorentina comunica che il calciatore Marko Pjaca non sarà convocato per la partita di domani contro il Bologna a causa di una lombalgia acuta insorta in Nazionale e che gli ha impedito di allenarsi con il resto del gruppo negli ultimi tre giorni.