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ACF: Pjaca non convocato per la trasferta di Bologna. Lombalgia per il croato

Questo il comunicato ufficiale della Fiorentina:ACF Fiorentina comunica che il calciatore Marko Pjaca non sarà convocato per la partita di domani contro il Bologna a causa di una lombalgia acuta insor...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
24 novembre 2018 11:58
ACF: Pjaca non convocato per la trasferta di Bologna. Lombalgia per il croato - Roma, Stadio Olimpico, 07.10.2018, Lazio-Fiorentina, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Pjaca
Roma, Stadio Olimpico, 07.10.2018, Lazio-Fiorentina, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Pjaca
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Questo il comunicato ufficiale della Fiorentina:

ACF Fiorentina comunica che il calciatore Marko Pjaca non sarà convocato per la partita di domani contro il Bologna a causa di una lombalgia acuta insorta in Nazionale e che gli ha impedito di allenarsi con il resto del gruppo negli ultimi tre giorni.

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