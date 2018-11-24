ACF: Pjaca non convocato per la trasferta di Bologna. Lombalgia per il croato
Questo il comunicato ufficiale della Fiorentina:ACF Fiorentina comunica che il calciatore Marko Pjaca non sarà convocato per la partita di domani contro il Bologna a causa di una lombalgia acuta insor...
A cura di Redazione Labaroviola
24 novembre 2018 11:58
Questo il comunicato ufficiale della Fiorentina:
ACF Fiorentina comunica che il calciatore Marko Pjaca non sarà convocato per la partita di domani contro il Bologna a causa di una lombalgia acuta insorta in Nazionale e che gli ha impedito di allenarsi con il resto del gruppo negli ultimi tre giorni.