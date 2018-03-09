ACF: Pioli torna a parlare, domani alle ore 14 la conferenza stampa

ACF Fiorentina, attraverso un comunicato emesso sul sito violachannel.tv, ha fatto sapere che Stefano Pioli tornerà a parlare nella giornata di domani. L'allenatore della Fiorentina sarà il primo, dop...

ACF Fiorentina, attraverso un comunicato emesso sul sito violachannel.tv, ha fatto sapere che Stefano Pioli tornerà a parlare nella giornata di domani. L'allenatore della Fiorentina sarà il primo, dopo Andrea Della Valle, a presentarsi di fronte a microfoni e telecamere dopo la tragica scomparsa di Davide Astori. Questo il comunicato ufficiale: "Domani, sabato 10 marzo, alle ore 14:00, all’interno della Sala stampa "Manuela Righini" dello Stadio “Artemio Franchi”, si terrà la conferenza stampa del Mister Stefano Pioli".