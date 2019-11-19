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ACF, la Fiorentina sbarca anche su TikTok, lanciato il nuovo account ufficiale per aumentare l'audience online

L’ACF Fiorentina annuncia il lancio di un nuovo account ufficiale su TikTok, destinazione leader per i video brevi da dispositivi mobili. Il Club, nell’ottica di internazionalizzazione del brand e pro...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
19 novembre 2019 14:29
ACF, la Fiorentina sbarca anche su TikTok, lanciato il nuovo account ufficiale per aumentare l'audience online -
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L’ACF Fiorentina annuncia il lancio di un nuovo account ufficiale su TikTok, destinazione leader per i video brevi da dispositivi mobili. Il Club, nell’ottica di internazionalizzazione del brand e proseguendo il suo nuovo corso a livello di creazione di contenuti sui social media e di innovazione digitale, userà TikTok per raggiungere e intrattenere una nuova audience online. Lanciata nel 2017, anno nel quale acquisisce Musical.ly, l’applicazione viene nel 2018 ribattezzata TikTok, nome con cui è conosciuta e presente oggi in oltre 150 paesi e tradotta in 75 lingue, diventando in breve tempo la piattaforma preferita per esprimere la propria creatività. Il nuovo account della Fiorentina, che ha iniziato a pubblicare contenuti da ieri, condividerà dei brevi video della vita del club dentro e fuori dal campo, ognuno con una diversa traccia musicale.

 

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