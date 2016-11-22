ACF, che iniziativa! La canzone dopo i gol la scelgono i tifosi

Si vota entro il 3 dicembre, proposti 11 brani

La Fiorentina farà scegliere ai suoi tifosi, mediante i propri canali social, la canzone che risuonerà al Franchi dopo ogni goal viola, in ciascuna competizione. Finalmente, dopo qualche passaggio a vuoto, sembra che la ricetta per ritrovare definitiva empatia tra club e pubblico stia diventando sempre più convincente. Attraverso i propri canali social, quindi, la viola mette a disposizione una selezione di 11 brani: i tifosi dovranno votarne uno entro il 3 dicembre. E voi, cosa aspettate?

Gigi D'Agostino - L'Amour Toujours

Calvin Harris ft. David Guetta - Glows

Avicii - Hey Brother

Major Lazer - Light It Up

Calvin Harris - My Way

Liquido - Narcotic

Blur - Song 2

Offspring - The Kids Aren't Alright

Kungs vs Cookin’on 3 Burners - This Girl

Avicii - Waiting for love

Status Quo - Whatever you wan