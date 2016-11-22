ACF, che iniziativa! La canzone dopo i gol la scelgono i tifosi
Si vota entro il 3 dicembre, proposti 11 brani
La Fiorentina farà scegliere ai suoi tifosi, mediante i propri canali social, la canzone che risuonerà al Franchi dopo ogni goal viola, in ciascuna competizione. Finalmente, dopo qualche passaggio a vuoto, sembra che la ricetta per ritrovare definitiva empatia tra club e pubblico stia diventando sempre più convincente. Attraverso i propri canali social, quindi, la viola mette a disposizione una selezione di 11 brani: i tifosi dovranno votarne uno entro il 3 dicembre. E voi, cosa aspettate?
Gigi D'Agostino - L'Amour Toujours
Calvin Harris ft. David Guetta - Glows
Avicii - Hey Brother
Major Lazer - Light It Up
Calvin Harris - My Way
Liquido - Narcotic
Blur - Song 2
Offspring - The Kids Aren't Alright
Kungs vs Cookin’on 3 Burners - This Girl
Avicii - Waiting for love
Status Quo - Whatever you wan