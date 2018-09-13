ACF, inaugurazione scuola pagata dalla Fiorentina a San Severino Marche: la photogallery
Quest'oggi a San Severino Marche è stata inaugurata la scuola in una zona colpita dal sisma pagata dalla Fiorentina. All'evento presenti: Andrea Della Valle, Mario Cognigni, e Giancarlo Antognoni. Olt...
A cura di Redazione Labaroviola
13 settembre 2018 16:24
Quest'oggi a San Severino Marche è stata inaugurata la scuola in una zona colpita dal sisma pagata dalla Fiorentina. All'evento presenti: Andrea Della Valle, Mario Cognigni, e Giancarlo Antognoni. Oltre al Presidente Del Consiglio Giuseppe Conte.