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ACF, inaugurazione scuola pagata dalla Fiorentina a San Severino Marche: la photogallery

Quest'oggi a San Severino Marche è stata inaugurata la scuola in una zona colpita dal sisma pagata dalla Fiorentina. All'evento presenti: Andrea Della Valle, Mario Cognigni, e Giancarlo Antognoni. Olt...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
13 settembre 2018 16:24
ACF, inaugurazione scuola pagata dalla Fiorentina a San Severino Marche: la photogallery -
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Quest'oggi a San Severino Marche è stata inaugurata la scuola in una zona colpita dal sisma pagata dalla Fiorentina. All'evento presenti: Andrea Della Valle, Mario Cognigni, e Giancarlo Antognoni. Oltre al Presidente Del Consiglio Giuseppe Conte.

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