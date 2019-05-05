ACF, FRATTURA DELLA MASCELLA PER PEZZELLA. L'OPERAZIONE..

ACF comunica che il calciatore German Pezzella è stato costretto ad abbandonare il campo dopo uno scontro di gioco nel quale ha riportato

ACF comunica che il calciatore German Pezzella è stato costretto ad abbandonare il campo dopo uno scontro di gioco nel quale ha riportato una frattura zigomatico-orbito-mascellare destra. Il calciatore sarà sottoposto a trattamento chirurgico per ridurre la frattura. I tempi di recupero saranno resi noti dopo l’intervento.

Fonte: Violachannel