ACF, FRATTURA DELLA MASCELLA PER PEZZELLA. L'OPERAZIONE..
ACF comunica che il calciatore German Pezzella è stato costretto ad abbandonare il campo dopo uno scontro di gioco nel quale ha riportato
A cura di Redazione Labaroviola
05 maggio 2019 17:27
ACF comunica che il calciatore German Pezzella è stato costretto ad abbandonare il campo dopo uno scontro di gioco nel quale ha riportato una frattura zigomatico-orbito-mascellare destra. Il calciatore sarà sottoposto a trattamento chirurgico per ridurre la frattura. I tempi di recupero saranno resi noti dopo l’intervento.
Fonte: Violachannel