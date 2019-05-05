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ACF, FRATTURA DELLA MASCELLA PER PEZZELLA. L'OPERAZIONE..

ACF comunica che il calciatore German Pezzella è stato costretto ad abbandonare il campo dopo uno scontro di gioco nel quale ha riportato

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
05 maggio 2019 17:27
ACF, FRATTURA DELLA MASCELLA PER PEZZELLA. L'OPERAZIONE.. - Firenze, stadio Franchi, 27.02.2019, Fiorentina-Atalanta, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
Firenze, stadio Franchi, 27.02.2019, Fiorentina-Atalanta, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
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Pezzella
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ACF comunica che il calciatore German Pezzella è stato costretto ad abbandonare il campo dopo uno scontro di gioco nel quale ha riportato una frattura zigomatico-orbito-mascellare destra. Il calciatore sarà sottoposto a trattamento chirurgico per ridurre la frattura. I tempi di recupero saranno resi noti dopo l’intervento.

Fonte: Violachannel

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