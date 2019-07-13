ACF, forza Sinisa! Vincerai anche questa partita. Il tweet
Tramite il proprio profilo Twitter la Fiorentina ha pubblicato un post di incoraggiamento per Sinisa Mihajlovic che oggi, in conferenza stampa, ha confessato di avere una leucemia (LEGGI LA CONFERENZA...
A cura di Redazione Labaroviola
13 luglio 2019 21:01
Tramite il proprio profilo Twitter la Fiorentina ha pubblicato un post di incoraggiamento per Sinisa Mihajlovic che oggi, in conferenza stampa, ha confessato di avere una leucemia (LEGGI LA CONFERENZA) questo il tweet: