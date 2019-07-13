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ACF, forza Sinisa! Vincerai anche questa partita. Il tweet

Tramite il proprio profilo Twitter la Fiorentina ha pubblicato un post di incoraggiamento per Sinisa Mihajlovic che oggi, in conferenza stampa, ha confessato di avere una leucemia (LEGGI LA CONFERENZA...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
13 luglio 2019 21:01
ACF, forza Sinisa! Vincerai anche questa partita. Il tweet - Firenze, stadio Artemio Franchi, 25.10.2017, Fiorentina-Torino, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Sinisa Mihajlovic
Firenze, stadio Artemio Franchi, 25.10.2017, Fiorentina-Torino, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Sinisa Mihajlovic
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Tramite il proprio profilo Twitter la Fiorentina ha pubblicato un post di incoraggiamento per Sinisa Mihajlovic che oggi, in conferenza stampa, ha confessato di avere una leucemia (LEGGI LA CONFERENZA) questo il tweet:

ACF, forza Sinisa! Vincerai anche questa partita. Il tweet

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