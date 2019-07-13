Mihajlovic: "Sono malato di leucemia. Da martedì sarò in ospedale, lotterò per guarire.."

Intervenuto in sala stampa presso il centro sportivo do Casteldebole, Sinisa Mihajlovic ha raccontato a tutti gli sportivi la sua situazione: "Quando è arrivato il direttore Sabatini, ero geloso di lu...

Intervenuto in sala stampa presso il centro sportivo do Casteldebole, Sinisa Mihajlovic ha raccontato a tutti gli sportivi la sua situazione: "Quando è arrivato il direttore Sabatini, ero geloso di lui perché tutte le attenzioni mediche erano per lui(ride). Ho chiesto che venisse mantenuta discrezione nella notizia, avrei preferoto fossi io per primo a dare una notizia delicata come questa. Purtroppo non tutti hanno rispettato questo desiderio per vendere qualche copia in più. Purtroppo, o per fortuna, abbiamo fatto alcuni esami, abbiamo subito scoperto delle anomalie che non c'erano 4 mesi fa. Abbiamo detto che avevo la febbre e la cosa più difficile è stata convincere mia moglie che fosse vero. Ho la leucemia. Ho passato la nottata piangendo, tutt'ora ho lacrime agli occhi ma non sono di paura. Da martedì andrò in ospedale e non vedo l'ora di iniziare a lottare per guarire. Ho spiegato ai miei giocatori che lotterò per vincere come ho insegnato loro a fare sul campo. Questa sfida la vincerò, non ci sono dubbi".

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