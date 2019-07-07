ACF, ecco lo staff tecnico ufficiale della stagione 2019-2020 della Fiorentina. Rosalen confermato
Questo è lo staff tecnico della Fiorentina per il 2019-2020:Allenatore: Vincenzo MontellaSecondo allenatore: Daniele RussoCollaboratori tecnici: Nicola Caccia e Giuseppe IrreraPreparatore dei portieri...
A cura di Redazione Labaroviola
07 luglio 2019 10:49
Questo è lo staff tecnico della Fiorentina per il 2019-2020:
Allenatore: Vincenzo Montella
Secondo allenatore: Daniele Russo
Collaboratori tecnici: Nicola Caccia e Giuseppe Irrera
Preparatore dei portieri: Alejandro Rosalen
Preparatori atletici: Mario Innaurato, Cristian Savoia e Damir Blokar
Match Analist: Paolo Riela, Antonio Tramontano