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ACF, ecco lo staff tecnico ufficiale della stagione 2019-2020 della Fiorentina. Rosalen confermato

Questo è lo staff tecnico della Fiorentina per il 2019-2020:Allenatore: Vincenzo MontellaSecondo allenatore: Daniele RussoCollaboratori tecnici: Nicola Caccia e Giuseppe IrreraPreparatore dei portieri...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
07 luglio 2019 10:49
ACF, ecco lo staff tecnico ufficiale della stagione 2019-2020 della Fiorentina. Rosalen confermato - Firenze, stadio Franchi, 10.03.2019, Fiorentina-Lazio, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
Firenze, stadio Franchi, 10.03.2019, Fiorentina-Lazio, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
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Questo è lo staff tecnico della Fiorentina per il 2019-2020:

Allenatore: Vincenzo Montella
Secondo allenatore: Daniele Russo
Collaboratori tecnici: Nicola Caccia e Giuseppe Irrera
Preparatore dei portieri: Alejandro Rosalen

Preparatori atletici: Mario Innaurato, Cristian Savoia e Damir Blokar
Match Analist: Paolo Riela, Antonio Tramontano

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