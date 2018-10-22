ACF: auguriamo a Gravina un buon lavoro, eletto all’unaminità da parte di tutti

Questo il comunicato della Fiorentina per Gravina: nuovo Presidente FIGC:La Fiorentina si congratula con Gabriele Gravina per la nomina a Presidente FIGC.Il nostro sistema ha necessità di manager cap...

Questo il comunicato della Fiorentina per Gravina: nuovo Presidente FIGC:

La Fiorentina si congratula con Gabriele Gravina per la nomina a Presidente FIGC.

Il nostro sistema ha necessità di manager capaci e con esperienza nel mondo del calcio, che propongano idee e soluzioni innovative, nel rispetto delle regole e nella trasparenza di gestione.

Il neo Presidente della FIGC è atteso da un compito molto impegnativo, ma siamo certi che la Sua esperienza, la Sua capacità di ascolto e la Sua motivazione rappresentino una garanzia importante per ridare slancio a tutto il sistema calcio nazionale. E noi vogliamo cogliere con grande soddisfazione il fatto che Gabriele Gravina sia stato eletto praticamente all’unanimità, auspicando che questa unione di intenti possa consentirgli di guidare la Federazione verso obiettivi importanti.

Auguriamo al neo Presidente i piu’ sinceri auguri di buon lavoro