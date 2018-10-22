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ACF: auguriamo a Gravina un buon lavoro, eletto all’unaminità da parte di tutti

Questo il comunicato della Fiorentina per Gravina: nuovo Presidente FIGC:La Fiorentina si congratula con Gabriele Gravina per la nomina a Presidente FIGC.Il nostro sistema  ha necessità di manager cap...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
22 ottobre 2018 18:25
ACF: auguriamo a Gravina un buon lavoro, eletto all’unaminità da parte di tutti - ROME, ITALY - JANUARY 29: Gabriele Gravina attends the Italian Football Federation (FIGC) new president elections on January 29, 2018 in Rome, Italy. (Photo by Marco Rosi/Getty Images)
ROME, ITALY - JANUARY 29: Gabriele Gravina attends the Italian Football Federation (FIGC) new president elections on January 29, 2018 in Rome, Italy. (Photo by Marco Rosi/Getty Images)
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Questo il comunicato della Fiorentina per Gravina: nuovo Presidente FIGC:

La Fiorentina si congratula con Gabriele Gravina per la nomina a Presidente FIGC.

Il nostro sistema  ha necessità di manager capaci e con esperienza nel mondo del calcio,  che propongano idee e soluzioni innovative, nel rispetto delle regole e nella trasparenza di gestione.

Il neo Presidente della FIGC è atteso da un compito molto impegnativo, ma siamo certi che la Sua esperienza, la Sua capacità di ascolto e la Sua motivazione rappresentino una garanzia importante per ridare  slancio a tutto il sistema  calcio nazionale. E noi vogliamo cogliere con grande soddisfazione il fatto che Gabriele Gravina sia stato eletto praticamente all’unanimità, auspicando che questa unione di intenti possa consentirgli   di guidare la Federazione verso obiettivi importanti.

Auguriamo al neo Presidente i piu’ sinceri auguri di buon lavoro

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