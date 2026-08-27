Accordo totale tra la Fiorentina e Zirkzee. Adesso si tratta con lo United per gli accordi definitivi

La Fiorentina ha scelto l'attaccante olandese del Manchester United per sostituire Moise Kean al centro dell'attacco viola

La Fiorentina si avvicina sensibilmente a Joshua Zirkzee, nome forte delle ultime ore per la sostituzione di Moise Kean al centro dell'attacco viola.

Secondo quanto riportato dalla nostra redazione Paratici avrebbe già raggiunto l'accordo con l'entourage dell'attaccante del Manchester United.

Adesso la Fiorentina è al lavoro con il club inglese per perfezionare la formula del trasferimento.

E' Joshua Zirkzee il candidato principale alla sostituzione di Moise Kean che raggiungerà il Como nelle prossime ore.