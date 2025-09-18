Accomando: “Pioli deve far coesistere i talenti che ha a disposizione. Fiorentina punti all’Europa League”

Orazio Accomando, giornalista sportivo di SportMediaset, mette a confronto le potenzialità di Fiorentina e Como .

Il giornalista di SportMediaset, Orazio Accomando, ha parlato ai microfoni di RadioFirenzeViola durante la trasmissione “Chi si compra?”.

Queste le sue parole: “ Fiorentina e Como lottano per lo stesso macro obbiettivo, cioè entrare in Europa. La squadra viola può puntare all’Europa League mentre il Como non penso possa andare oltre la Conference anche perchè non può essere una sola sessione di mercato a determinare gli obbiettivi di una squadra, va costruita nel tempo. Nel complesso ad oggi la Fiorentina è più solida ma la squadra di Fabregas si sta avvicinando molto”.

Il centrocampo viola di quest’anno è meglio di quello della corsa stagione? : “Secondo me il centrocampo di quest’anno anno è più forte. Nicolussi Caviglia è tra i migliori giovani centrocampisti del campionato; Fagioli,dal quale mi aspetto che sia l’anno della consacrazione, è forte forte e, Fazzini ha margini enormi. Se guardo al futuro tra Nicolussi e Cataldi prendo il primo anche pensando all’età e al progetto di crescita. I tifosi sono condizionati dalle prime tre giornate ma se guardo al progetto è stato fatto un gran mercato anche a centrocampo”.

“Pioli deve far coesistere il valore dei talenti che ha a disposizione. Ad ora non mi convince lo schieramento viola, davanti vedo meglio Kean unica punta e Gudmundsson dietro. A me ha lasciato qualche dubbio il reparto difensivo più’ che il centrocampo”.

Su Comuzzo ti aspettavi una cessione date le tante richieste soprattutto dall’Arabia? : “Non mi aspettavo che andasse in Arabia perchè è troppo giovane , può far vedere ancora molto. Oggi però la sua valutazione è troppo alta , da questa stagione capiremo il vero valore del difensore. Non scordiamoci che da Gennaio ,quando tutti lo volevano, ha fatto una seconda parte di stagione dove non ha tenuto il passo”.

Toccando l’argomento portieri, Martinelli lo avresti tenuto o mandato in prestito?: ”Sarà un anno di crescita sicuramente per lui perchè ha davanti un grandissimo portiere da cui puoi solo imparare ma io sono più’ per andare a giocare perchè ti permette di metterti in mostra”.