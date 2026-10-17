Abodi: "Fiorentina e Comune dialogano per il Franchi, nelle prossime settimane più chiarezza"

Il Ministro dello Sport è intervenuto sulla possibilità di un contributo della proprietà viola per completare i lavori di riqualificazione del Franchi

Il futuro dello stadio Artemio Franchi continua a essere al centro del dibattito, anche in vista degli Europei del 2032, assegnati a Italia e Turchia dalla UEFA. L'impianto di Firenze rientra infatti tra quelli che potrebbero ospitare la competizione continentale, rendendo ancora più importante il completamento dei lavori di riqualificazione.



Sulla possibilità che la proprietà della Fiorentina possa contribuire economicamente al termine degli interventi è intervenuto il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi. A margine dell'evento “Luce!”, in corso a Palazzo Vecchio a Firenze, il ministro ha fatto il punto sul dialogo tra le parti, mostrando fiducia in una possibile evoluzione della situazione. Queste le parole riportate da Italpress: "Credo che stiano dialogando e sono convinto che nelle prossime settimane tutto sarà ancora più chiaro, ci sarà ancora più luce su un progetto che sarà bellissimo".