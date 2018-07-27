Abbonamenti: 12.000 tessere vendute. Adesso il sogno è arrivare a quota 20.000...

Il Qs-La Nazione segnala il sorprendente numero di abbonamenti acquistati fino ad oggi a Firenze. Tra vecchi e nuovi abbonati sono state staccate 12mila tessere. Certo, rispetto al numero di abbonati...

Il Qs-La Nazione segnala il sorprendente numero di abbonamenti acquistati fino ad oggi a Firenze. Tra vecchi e nuovi abbonati sono state staccate 12mila tessere. Certo, rispetto al numero di abbonati da cui partiva la Fiorentina, i 17.235 della scorsa stagione, a oggi ne mancherebbero oltre 5mila. Tuttavia ci sono più di tre settimane per incrementare il numero di abbonati (in casa Fiorentina si spera di arrivare a quota 20mila).