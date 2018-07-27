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Abbonamenti: 12.000 tessere vendute. Adesso il sogno è arrivare a quota 20.000...

Il Qs-La Nazione segnala il sorprendente numero di abbonamenti acquistati fino ad oggi a Firenze.  Tra vecchi e nuovi abbonati sono state staccate 12mila tessere. Certo, rispetto al numero di abbonati...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
27 luglio 2018 13:57
Abbonamenti: 12.000 tessere vendute. Adesso il sogno è arrivare a quota 20.000... - Firenze, stadio Artemio Franchi, 9.02.2018, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 9.02.2018, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Il Qs-La Nazione segnala il sorprendente numero di abbonamenti acquistati fino ad oggi a Firenze.  Tra vecchi e nuovi abbonati sono state staccate 12mila tessere. Certo, rispetto al numero di abbonati da cui partiva la Fiorentina, i 17.235 della scorsa stagione, a oggi ne mancherebbero oltre 5mila. Tuttavia ci sono più di tre settimane per incrementare il numero di abbonati (in casa Fiorentina si spera di arrivare a quota 20mila).

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