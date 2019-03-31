"Abbiamo giocato meglio del Torino. Simeone doveva segnare. Non possiamo avere una classifica migliore"

Stefano Pioli ha parlato a Sky Sport dopo la partita, queste le sue parole:"Troppi pareggi per sperare in una classifica migliore. La squadra ha fatto bene, ha lottato, abbiamo vinto tanti duelli. Abb...

Stefano Pioli ha parlato a Sky Sport dopo la partita, queste le sue parole:

"Troppi pareggi per sperare in una classifica migliore. La squadra ha fatto bene, ha lottato, abbiamo vinto tanti duelli. Abbiamo avuto molte più occasioni noi del Torino, che ha tirato in porta solo una volta. Dobbiamo essere cinici. Simeone davanti al portiere doveva fare gol, abbiamo avuto una grande occasione.

Motivazioni? Innegabile di come abbiamo l'obiettivo della semifinale di coppa Italia. Mancano nove partite e sono tante, tutto può succedere. Oggi siamo ripartiti. Abbiamo le qualità per vincere contro chiunque.

Dobbiamo ritrovare entusiasmo, i giovani hanno bisogno di entusiasmo che arriva solo tramite le vittorie"