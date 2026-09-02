Abate: "Siamo fragili in difesa, Mandragora è un grande acquisto per noi e farà benissimo"

Il nuovo tecnico granata ha parlato di Mandragora

Queste le parole dell'allenatore del Torino Ignazio Abate, all'indomani dell'eliminazione in Coppa Italia per mano del Monza, proiettandosi verso l'impegno di sabato al Franchi contro la Fiorentina: «C'è forte amarezza per il risultato negativo e per l'uscita dalla competizione. Eravamo anche approcciati bene nel primo quarto d'ora o venti minuti, ma al momento mostriamo troppa vulnerabilità nel reparto arretrato e serve un grande lavoro per trasformarci in un blocco compatto. La prova offerta non è stata all'altezza, nonostante il gruppo abbia evidenziato il carattere necessario per non mollare».

Le priorità tattiche «Dobbiamo ritrovare una compattezza ben maggiore, poiché il nostro percorso di maturazione dipende inevitabilmente da una tenuta difensiva differente».

Le mosse di mercato «La dirigenza ha impresso una decisa svolta: da oggi i ranghi sono definiti e avremo un quadro molto più chiaro. Il club mi ha messo a disposizione due innesti di grande valore a centrocampo, Mandragora e Bragança, permettendoci inoltre di sistemare le corsie esterne, un tassello fondamentale».