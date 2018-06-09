La Nazione, Abate e Locatelli più soldi: il Milan tenta l'assalto a Veretout

Secondo quanto riportato nell'edizione odierna de La Nazione il Milan di Gattuso non molla la presa per Jordan Veretout. I rossoneri, nonostante i guai con la sentenza dell'UEFA in attesa della senten...

Secondo quanto riportato nell'edizione odierna de La Nazione il Milan di Gattuso non molla la presa per Jordan Veretout. I rossoneri, nonostante i guai con la sentenza dell'UEFA in attesa della sentenza continuano a fare programmazione. I dirigenti rossoneri sarebbero pronti ad offrire sul piatto due giocatori e soldi: Abate terzino destro d'esperienza classe '86 ed il giovane centrocampista centrale Manuel Locatelli ed un contributo in soldi cash. La Fiorentina però è restia a cedere il suo motorino di centrocampo.