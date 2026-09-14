Abate: "Abbiamo vinto a Firenze e questo ci dà un grande segnale per il futuro a partire da oggi"

Il tecnico granata ha parlato della vittoria a Firenze

L'allenatore del Torino Ignazio Abate ha presentato la sfida di oggi tra i granata e la Roma, citando opportunamente l'ottima prova fornita dai suoi contro la Fiorentina.

Sulla gara di Firenze "Il confronto con la Roma rappresenta un test probante: dobbiamo dare continuità al nostro percorso di crescita, che è soltanto all'inizio. Il successo di Firenze ci ha regalato serenità e fiducia; i ragazzi si fidano del lavoro che svolgiamo, ma i margini di miglioramento sono ancora ampi. Domani affrontiamo un'avversaria di spessore, in grande forma e ricca di talenti individuali. Occorrerà un'organizzazione difensiva impeccabile, la cattiveria giusta per blindare la porta e la massima attenzione in copertura. Ripartiamo dagli aspetti positivi evidenziati a Firenze".

Sull'intesa della squadra "Non posso che confermare quanto sia orgoglioso di questo gruppo: la squadra ha lavorato benissimo in settimana, mostrando una straordinaria energia e cementando l'intesa tra i singoli. Sono proprio questi valori umani a fare la differenza in una disciplina di squadra. Il nostro percorso deve proseguire con determinazione, senza perdere l'umiltà: il successo di Firenze è solo un punto di partenza, non abbiamo ancora ottenuto nulla. Dobbiamo insistere per definire la nostra identità".